Санкт-Петербург, 4 апреля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В Петербурге продолжается борьба с курением и курильщиками, передает в среду, 4 апреля, корреспондент ИА REGNUM. На этот раз депутат Законодательного собрания от «Единой России» Александр Тетердинко представил поправки в городской закон об административных правонарушениях.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Они предполагают введение штрафа от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей за курение в помещениях «вспомогательного использования» коммунальных квартир и общежитий. Однако как именно привлекать к ответственности злостных нарушителей, депутаты пока не знают.

Запрет курить на лестницах жилых домов и в коридорах коммуналок был введен еще в 2014 году. Но, как заметила депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева, практики привлечения к ответственности за это до сих пор нет — ни полицейские, ни другие должностные лица не выезжают на такой вызов, чтобы бегать за гражданином с сигаретой.

Депутат от «Справедливой России» Александр Егоров пожаловался в микрофон на то, что его дочь безуспешно боролась с курильщиками на собственной лестничной клетке. «Жаловаться невозможно ни в органы полиции, никуда», — посетовал парламентарий. В итоге, курильщики одержали сокрушительную победу: дочь депутата разменяла квартиру и съехала. Теперь эта победа может стать пирровой для всех курильщиков города.

Александр Тетердинко согласился, что, вероятно, механизм привлечения к ответственности следует пересмотреть. Сейчас составлять такие протоколы должны некие чиновники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«Но, может, надо пересмотреть и наделить какие-то другие органы, которые ближе ко всем общежитиям и коммунальным квартирам», — заметил единоросс.

Действительно, городской комитет по законности слишком далек от граждан, согласились депутаты. Вряд ли история знает хоть один случай, когда недовольный приверженец здорового образа жизни, застав соседа с сигаретой, звонил в Смольный.

Больше всего недоумения инициатива вызвала у Оксаны Дмитриевой, которая явно считает законопроект лишь упражнением единороссов в демагогии.

«К какому именно должностному лицу жителю следует обращаться? Где это должностное лицо? Вы понимаете, что расширяете действие механизма, которого вообще нет? Он не работает. Практики привлечения к ответственности по этим нарушениям в городе нет», — напирала Дмитриева.

Но Александр Тетердинко не сдался и предложил петербуржцам бегать за курильщиками с мобильными телефонами, чтобы зафиксировать их нарушение на видео.

«Да выйдите на кухню, заснимите его на камеру мобильного телефона! Любой суд это как доказательство примет», — убежден единоросс.

Согласно одобренному депутатами законопроекту, штраф за курение в помещениях вспомогательного типа в коммунальных квартирах и общежитиях составит от 500 до 1500 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года депутаты поддержали законопроект, предусматривающий крупные штрафы для организаций общественного питания, допускающих курение посетителей на летних террасах. Он вводит штрафы для индивидуальных предпринимателей в размере от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — в размере от 60 до 90 тысяч рублей.

Ранее депутаты Заксобрания Петербурга поддержали законопроект, согласно которому, петербуржцам запретят курить кальяны в нежилых помещениях многоквартирных домов. Курить кальян позволено лишь у себя в квартире. Под запрет попадают также пристройки и здания, расположенные во дворах. Штрафовать будут лишь должностных и юридических лиц, то есть владельцев заведений. Нарушителям будет грозить штраф до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для компаний.

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Напомним, Заксобрание Петербурга также приняло закон, согласно которому несовершеннолетним запрещен вход в кальянные. Кроме того, депутаты решили запретить продажу несовершеннолетним электронных сигарет, смесей, включая безникотиновые, и оборудования для «вейпа».