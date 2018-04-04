Киев, 4 апреля, 2018, 12:46 — ИА Регнум. На Украине продолжается обсуждение инициативы компании «Нафтогаз», которая 2 апреля публично обратилась к «Киевэнерго» с просьбой отключить отопление в офисе компании и призвала всех украинцев присоединиться к этой инициативе.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Выражаем полное доверие Гидрометцентру (синоптики прогнозируют теплую погоду в ближайшую неделю) и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании — присоединяйтесь!» — написала пресс-служба НАК.

3 апреля компания «Киевэнерго» отключила отопление в офисе НАК «Нафтогаз Украины». В «Киевэнерго» уточняют, что юридические лица, ЖСК и ОСМД могут подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время, информируя, что на сегодня от централизованного отопления в столице Украины отключено почти 500 домов.

«Массовое отключение столичных домов от централизованного отопления «Киевэнерго» начнет после распоряжения КГГА о завершении отопительного сезона. Согласно действующему законодательству, основанием для этого является средняя температура воздуха выше +8°C в течение трех суток подряд», — отметили в компании.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук иронически называет «Нафтогаз» «гениями третьего рода», которые выступили с предложением, «достойным номинации на Нобелевскую премию».

«Теперь все украинцы должны звонить на горячие линии и просить отключить им отопление. Наверное, в «Нафтогазе» уже все вопросы с долгами ТКЭ решили, финплан утвердили, переплачивать за европейский газ перестали. И теперь можно и о теплоснабжении поговорить. Хотя даже страшно становится. Ведь у всего, чего касаются кривые ручонки «Нафтогаза», сразу получает проблемы. Теперь очередь дошла и до теплоснабжения. С каждым годом глупость «Нафтогаза» играет новыми красками», — комментирует специалист.

Корольчук подчеркивает, что «Нафтогаз» откровенно лжет и манипулирует, когда придумывает очередную байку в стиле «сейчас мы все позвоним на горячую линию и у нас будет снова большая победа».

«Уже была «победа» в начале марта, когда прикручивали фактически только промышленные потребители, а на трубили о том, как каждый маленький украинец закоченевший ручками прикручивал газовый краник. Не имеют никакой юридической силы такие звонки — хоть Коболев (глава компании Андрей Коболев — ред.) позвонит сам сто тысяч раз… Есть действительные параметры (хорошие, плохие, никакие — это уже другой вопрос), которые регулируются законом, возможность для ТКЭ прекратить отопительный сезон — речь именно о 8 градусах тепла в течение 3 дней», — заявляет эксперт.

Отметим, что состоянием на сегодня власти нескольких крупных городов Украины уже приняли решение о завершении отопительного сезона. В частности, отключение центрального отопления уже состоялось в Кривом Роге, Львове, Херсоне и Николаеве.