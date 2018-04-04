Чебоксары, 4 апреля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. В столице Чувашии готовятся к Пасхе. Первыми праздничную эстафету открыли библиотеки, школы дополнительного образования, музеи и дворца культуры, где организуются выставки и тематические мастер-классы. Главные торжества состоятся в храмах, церквях и монастырях, где в течение всей страстной недели, до 8 апреля, будут проходить богослужения, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Cap.ru Праздничное оформление города

Торжественные литургии и крестные ходы запланированы в ночь с 7 на 8 апреля. По оценке властей, в них примут участие более 6000 чебоксарцев. В пасхальную неделю на территории четырёх храмов и церквей будет организована продажа куличей, а возле трех церквей установят пасхальные арт-объекты в виде больших расписных яиц и пасхального кролика: возле Покровско-Татианинского и Введенского соборов, а также рядом с Храмом Новомучеников и Исповедников Российских.

Пасхальная тема будет отражена и в оформлении парков. 7 и 8 апреля здесь будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и народному творчеству, детские фольклорные посиделки, концертные программы и конкурсы. Также в парках в рамках «Пасхального фестиваля» можно будет познакомиться с традициями пасхальных гуляний, посетить мастер-классы и всей семьей отметить светлый праздник. Центральными площадками проведения станут детский парк им. А.Г. Николаева и этнокомплекс «Амазония».

К празднованию Светлого Воскресения присоединились учреждения образования и культуры города. В детских садах с 5 по 6 апреля будут представлены творческие семейные работы на пасхальную тематику «Пасхальные мотивы», свои работы представят 10 000 юных чебоксарцев. Кроме того, детсадовцы примут участие в благотворительной акции «Пасхальное чудо»: дети изготовят праздничные сувениры и открытки для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также для пожилых социально-реабилитационного центра. А в школах пройдут информационные часы и занятия в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

В афише также — фестивали и концерты. С 10 по 16 апреля в чебоксарских храмах и монастырях запланированы пасхальные песнопения чебоксарской певческой капеллы «Классика». 14 апреля пройдут республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской митрополии «Пасхальная радость» и третий фестиваль-конкурс «Пасха глазами детей», в котором примут участие более 1200 ребят. В конце апреля состоится республиканский фестиваль «Свет моей души» с участием воспитанников школ дополнительного образования и межрегиональный инклюзивный фестиваль «Пасхальная радость».