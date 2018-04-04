Киев, 4 апреля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что дети должны будут платить алименты на содержание пожилых родителей. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

IsaacFryxelius Рука старушки

«Я считаю, что в случае детей к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность — нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», — заявил, в частности, министр.

Также Рева заявил, что пенсионный возраст на Украине в течение 10 лет повышать не будут — «но по прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу».

«Проведенная пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста… Международный валютный фонд настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев, вместе с тем правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа», — отметил профильный чиновник.

Теоретически ввести алименты на содержание пожилых родителей логично, поскольку, действительно, старикам нужно помогать, и большинство так и делает, — комментирует инициативы Ревы политолог Николай Спиридонов. Вместе с тем, по его мнению, на практике это означает, что Украина постепенно идёт к полной отмене пенсий.

«Уже сейчас выжить на пенсию в 1500 гривен (примерно 55 долларов) практически невозможно. В рамках т.н. «пенсионной реформы» вводится обязательный страховой стаж в 35 лет, который будет далеко не у всех, а точнее, вообще мало у кого. Следующий шаг — фактическая отмена пенсий и полное перекладывание ответственности по содержанию пожилых украинцев на их детей. Вы работайте до старости, а потом государство умоет руки, и пусть дети содержат. Ещё одна «гениальная» идея по оптимизации бюджета», — заявил эксперт.

Экономист Даниил Монин отмечает, что ничего нового в предложении министра нет.

«По-хорошему, то, что предлагает Рева (платить алименты дети родителям), я предлагал ещё 3 года назад. Только моя базовая идея была совсем в другом. Те, кто содержит своих родителей — освобождается полностью или частично от уплаты ЕСВ. Т. е. вместо того, чтобы твои налоги сбрасывать в общий котёл, есть добровольная возможность поддерживать родителей. Не поддерживаешь — платишь ЕСВ как обычно. Но социалист Рева, как всегда, хочет исключительно побольше перераспределять денег через свое ведомство и использовать кнут. А нужно использовать пряник», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в Пенсионном фонде Украины ранее отчитались, что средний размер пенсии в 2017 году вырос на 35,7% или на 652,15 грн. Согласно источнику, средняя пенсия на Украине выросла с 1828,31 грн. по состоянию на 1 января 2017 года до 2480,46 грн. по состоянию на 1 января 2018 года.