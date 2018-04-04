Белореченск, Краснодарский край, 4 апреля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Аварийное отключение воды произошло в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом 4 апреля сообщает пресс-центр Главного управления МЧС РФ по региону.

304cina62 Вода

Информация об аварии поступила в МЧС в 08:15 по местному времени (совпадает с московским). В зоне отключения проживают почти 20 тыс. человек.

На месте работает оперативная группа Белореченского пожарно-спасательного гарнизона. Ожидается, что аварийно-восстановительные работы будут завершены к 17:00.

Воду населению будут подвозить на 13 водовозах вместимостью 3,5 м куб. При необходимости Горводоканал привлечет частные организации.

Последствия аварии устраняют 26 человек с привлечением 17 единиц техники.

Административный центр Белореченского муниципального района — город Белореченск. Население города — 52 тыс. человек, района — 108 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе без воды остались жители ряда посёлков и микрорайонов Сочи. Водоносная станция-2 водозабора Адлера была остановлена из-за повреждения магистрального водовода.