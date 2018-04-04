Ярославль, 4 апреля, 2018, 11:58 — ИА Регнум. 4 апреля председатель комиссии муниципалитета города Ярославля по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка поставил вопрос о дисциплине депутата Дмитрия Петровского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, речь зашла о его низкой посещаемости. Представитель мэрии представил депутатам информацию о противодействии коррупции. У председателя комиссии Олега Ненилина возникло немало вопросов к докладчику. Также он заметил, что на заседании комиссии в очередной раз отсутствует депутат Дмитрий Петровский, который, собственно, входит в состав комиссии по противодействию коррупции.

«Сегодня депутата Петровского нет. Посещаемость комиссии у него составляет менее 30%, я думаю, к этому вопросу нужно вернуться», — сказал Олег Ненилин, отметив, что пора задуматься о дисциплине среди депутатов.

Это же касается и депутата Евгения Баранова.

Дмитрий Петровский известен неоднозначными заявлениями в социальных сетях, которые вызывают широкий резонанс и даже жалобы пользователей, которые призывают руководство муниципалитета «призвать к порядку» депутата.

Как стало известно позже, 4 апреля Дмитрий Петровский отсутствовал по причине болезни.