Воронеж, 6 апреля, 2018, 04:12 — ИА Регнум. Трагедия в Кемерове подняла множество острых и больных тем российской действительности, зачастую из различных ее областей: так, гибель порядка 200 животных в контактном зоопарке «Зимней вишни» вновь вывела на повестку вопрос о законодательном запрете такого рода зоопарков. Эти развлечения оказываются легким заработком для не отягощенных совестью бизнесменов, готовых наживаться на страданиях животных. О ситуации с контактными зоопарками и передвижными контактными выставками животных пишет корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Марина Каширская ИА REGNUM Выставка «Федерация кошек» в Воронеже

Контактные зоопарки и выставки привлекают своей доступностью, позволяя посмотреть, потрогать, потискать и пофотографровать животных между посещением магазина и кафе. Правила куда менее строги, чем в обычных зоопарках, и родители только рады: подержать на руках зверюшку — так полезно современному ребенку, растущему сплошь в окружении излучения смартфонов и компьютеров. Выгодоприобретатели таких выставок с готовностью объяснят, что животным комфортно, что о них заботятся, что общение с людьми им нравится, но увы — это будет ложью. Комфорт обеспечивается зрителям — но не обитателям. Часто в тесных необорудованных клетках держат диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу; эти животные испытывают огромный стресс от непрерывного общения с толпами людей, от неизбежного сбоя биологических ритмов (многие из «контактных» животных в природе ведут ночной образ жизни), который вообще может оказаться смертельным. А судя по ротации животных на контактных выставках, часто и оказывается. Свое влияние на здоровье животных оказывает неподходящий температурный режим, отсутствие убежищ, где можно скрыться от многочисленных рук, яркий свет и громкие звуки, неправильное питание, опасные для зрения вспышки телефонов и фотокамер, а, в случае передвижной выставки, длительные и частые переезды. Наконец, ради экономии владельцы животных зачастую пренебрегают услугами квалифицированных ветеринаров, потому что лечить питомцев невыгодно: они должны не лечиться, а быть постоянно в вольере, на потеху публике. В таких тяжелых условиях животные быстро погибают, становясь расходным материалом для бизнесменов.

Этот миф о трогательной заботе, которой окружают животных хозяева контактных зоопарков и их сотрудники, все более рассеивается благодаря публикациям, где журналист приводит данные расследования и бывшие сотрудники подобных аттракционов рассказывают об истинном содержании своей работы.

О ярких и вопиющих примерах такой «заботы» читайте в статье-фоторепортаже: Передвижной контактный Ад

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