Ярославль, 4 апреля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В Ярославле снег стаял вместе с асфальтом — такого мнения придерживаются многие горожане. Состояние дорог активно обсуждается в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebook Улица Пожарского в Ярославле

Традиционно горожане обвиняют в состоянии дорог городские власти.

«Езжу по городу днем, вечером и не покидает ощущение мерзкое и противное. До какой же степени довели дороги в городе, стране?.. Ну так-то да, ничего страшного же… Это же «стандартная ситуация для нашего климата «подвижность грунта» после зимнего периода (цитата тов. Кузнецова — главного по тарелочкам). Такое ощущение, что каждую зиму происходит внутриземное землетрясение, о котором мы не знаем. Знают только они, слуги, наместники, управленцы с большой буквы!!!», — пишет пользователь Алексей Калачев.

«Весь город развалился, ездить страшно, тем более с ребёнком», — пишет пользователь Екатерина Белова.

Действия власти по изменению ситуации далеко не всегда нравятся горожанам.

«Тутаевское шоссе ямочно отремонтировали щебнем в районе мостоотряда. Еще раз: шоссе (!!!) отремонтировали щебнем (!!!) Даже девочки понимают, что так делают только, мягко говоря, идиоты. Вся щебенка красиво разлетается из-под колес во все стороны. Берегите лобовые стекла. И вот не надо тут рассказывать, что мера временная. Плавали, знаем — пролежит до июня минимум. Лучше уж никак», — пишет пользователь Мария Давыдова.

Ярославцы называют конкретные дороги, состояние которых наиболее плачевно. Это улица Пожарского, Тутаевское шоссе, проспекты Авиаторов и Машиностроителей, улица Угличская, Ленинградский проспект, улица Академика Колмогорова, Слепнева, Ньютона и ряд других.

В первую очередь людей беспокоит состояние главных трасс. Но и ямы во дворах, на внутриквартальных проездах также вызывают грустные чувства.

«Дорога к садику должна быть безопасной, чего не скажешь про проезд, да и проход к садику 18 в Дзержинском районе. Со всех сторон невозможно к нему подъехать, сплошные ямы вокруг» — пишет пользователь Залия Димитриевская.

В некоторых случаях люди критикуют состояние дорог, которые были отремонтированы в прошлом году: например, проспект Ленина и Юго-Западная окружная дорога.

«На проспекте Ленина опять скоро ремонт придется делать. Больше половины люков уже имеют ненормативную просадку», — пишет пользователь Алексей Ковинский.

Несколько лет назад в связи с плохим состоянием дорог получили популярность наклейки на автомобили «Ярославль — город без дорог». В этом году призывов к таким общественным акциям пока нет, люди надеются на ямочный ремонт. Однако народная фантазия на больную тему не утихает.

«Ямославль, город на Волге, известный так же как Ярославль. Популярный туристический центр, в том числе и у автомобильных туристов, память о городе они долго хранят, перебирая вечерами у телевизора счета из автомастерских .В помощь таким туристам мэрия Ямославля создает карту ямославских ям, которую разместят на картах города. Добро пожаловать в Ямославль — город-сюрприз, где никогда не бывает скучно», — иронизирует пользователь Уют Теплов.

Размышляя о причинах весеннего бедствия, люди пишут о том, что утрачены технологии строительства дорог советского времени. Другие возражают им и говорят об «утрате совести». Традиционно люди сравнивают дороги в Ярославле и соседних регионах.

«Езжу по окрестным городам — Череповец, Вологда, Иваново, Кострома — такого нигде нет», — пишет пользователь Ярослав Лученецкий.

Правда, наверняка, жители Костромы то же самое пишут о Ярославле. В мэрии города, между тем, рапортуют о начавшемся ямочном ремонте и обещают исправить дефекты в ближайшее время.

«Мэрией Ярославля представителям ДГХ и Агентства по муниципальному заказу ЖКХ поставлена задаче в течение недели залатать 315 ям. В срок со 2 по 8 апреля работы пройдут на Тутаевском шоссе, улицах Юности и Чкалова, а также на Ленинградском проспекте и проспекте Машиностроителей. В первую очередь рабочие устраняют дефекты на аварийно-опасных участках дорог», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Всего городские власти насчитали на дорогах Ярославля этой весной 3 тысячи ям.