Пермь, 4 апреля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания Пермского края Дарья Эйсфельд и Александр Григоренко считают инициативу Госдумы, согласно которой все детские площадки и кинотеатры должны быть размещены на первых двух этажах торгово-развлекательных комплексов, правильной. Но каждый из парламентариев, комментируя инициативу, внёс уточнения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кинотеатр в торговом центре

«Я убеждена, что любое регулирование и дополнительный надзор должны быть внедрены, если они приведут к повышению безопасности в местах массового скопления граждан. Сейчас многие торгово-развлекательные центры не соответствуют элементарным правилам безопасности. Это показала и ужасная трагедия в Кемерове, и последовавшие за ней проверки в регионах», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Пермского края, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Дарья Эйсфельд.

По её мнению, внедрение правил размещения кинотеатров и детских площадок не приведет к массовому закрытию ТРЦ, но законодателям стоит предоставить какие-то разумные сроки собственникам центров для проведения необходимой планировки.

«Вероятно, кто-то из владельцев ТРЦ откажется от перепланировок. Но, во-первых, руководители таких центров сами поставят себя в условия, когда им будет труднее конкурировать с другими торговыми комплексами — наличие кинотеатров, детских площадок и фуд-кортов повышает привлекательность ТРЦ для потенциальных покупателей. Во-вторых, мы уже не первый год следуем правилу: бизнес должен быть ответственным, в том числе за безопасность своих клиентов», — подчеркнула депутат.

По словам депутата Заксобрания Пермского края Александра Григоренко, ради безопасности детей детские площадки и кинотеатры было бы правильно перенести на нижние этажи. Но из-за этого собственники будут вынуждены кинотеатры и площадки просто закрыть.

«Рентабельность кинотеатров низкая, а площадки — это вообще дополнительная инфраструктура. Проблему можно решить через предоставление налоговой льготы по налогу на имущество для площадей под кинотеатры и площадки, размещённые на первых двух этажах», — считает парламентарий.

Напомним, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что владельцев торгово-развлекательных комплексов уже в 2018 году обяжут перенести кинотеатры и детские игровые зоны на нижние этажи. Госдума также планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Поводом для такой инициативы стал крупный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.