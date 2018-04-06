Киев, 6 апреля, 2018, 03:02 — ИА Регнум. Попытка Украины выжать из своих атомных станций всё возможное и невозможное чревата серьезными проблемами в будущем, о котором в постмайданной администрации предпочитают публично не рассуждать. Чем усугубляется тяжелая ситуация в украинской атомной энергетике, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

Продолжающаяся политика современной Украины быть впереди планеты всей в антироссийских санкциях и инициативах тяжело бьет по атомной энергетике страны. Без участия российских компаний и специалистов украинские станции, построенные при СССР, работать не могут. Но теперь для привлечения российских компаний Украине приходится заключать договоры через посредников, что увеличивает стоимость контракта.

Кроме того, регламентные работы, необходимые для поддержания нужного уровня работоспособности и безопасности станций, касаются в основном только самых необходимых систем. Но станции не могут работать и без дополнительного оборудования и планомерного обслуживания, а в этом плане всё обстоит чем дальше, тем хуже. Госинспекция ядерного регулирования Украины насчитала 17 нарушений в работе АЭС в 2017 году, причем за последние годы их число растет.

Подробнее о других событиях в энергетике Украины читайте в статье: Новая разработка США: энергетическое «вундерваффе» для Украины

Обратите также внимание на другие статьи Андрея Стеценко об украинской экономике.