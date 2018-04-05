Иркутск, 6 апреля, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Отпиской ответил департамент недвижимости Минэкономразвития РФ, рассмотрев коллективное обращение по поводу китайской экспансии и массовых нарушений законодательства в связи со строительством гостиниц гражданами КНР. По мнению жителей прибайкальского посёлка Листвянка, полученный ответ — это «учтивое издевательство». Как развивалось общение граждан с чиновниками, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Цитата из статьи на babr24.com Одно из десятков объявлений о продаже земли в Листвянке. Причём речь идет не просто о водоохранной зоне Байкала, а о его береге. Объявление дублируется на китайском языке

В последние годы, по словам жителей Листвянки (которую из-за ее местоположения называют «Воротами Байкала), там началась активная скупка земель. По отзывам журналистов, в посёлке находятся сотни гостиниц, в основном нелегальных, а среди туристов — тысячи китайцев, на что жалуется и региональный турбизнес: китайцы сметают все бронирования, для российских отдыхающих буквально не оставляя мест. При этом предложение о введении квот было отвергнуто, глава агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина заявила, что все это идет вразрез с государственной политикой РФ. А жители обратили внимание на надписи на китайском языке, перевод которых их ужаснул:

«Гиды тоже рассказывают туристам, что Байкал — это северное море китайцев, на котором раньше жили их племена, и территория временно принадлежит России», — говорит активистка Юлия Иванец, уточняя, что китайцы уверены: к концу 2020 года скупка земель на Байкале наберет еще большие обороты.

Жители поселка обратились в департамент недвижимости Минэкономразвития РФ, где им ответили, что, согласно действующему законодательству, иностранцы вправе покупать землю у Байкала и совершать на этих участках сделки на общих основаниях. Что же касается незаконного строительства, то в департаменте сослались на проверки, проведенные в 2017 году и также запланированные на 2018-й. Нарушений же миграционного законодательства со стороны прибывающих туристов, равно как и фактов осуществления незаконной трудовой деятельности иностранными гражданами в сфере туризма, не установлено, сообщает департамент.

«Понимаете, эти москвичи, бояре, к которым «челом бьют», у нас тут вообще ничего не видят! «Не установлено», «не выявлено» — так они пишут… Они хотят, чтобы мы им кадастровые номера изучали и грамотно наши «доносы» составляли, чтобы мы всю документацию тут сами вели и им докладывали! Зачем они тогда вообще нужны, если они ничего не способны сделать! Тут у нас Китай внутри России давно уже вовсю строится, а они ничего не видят!» — говорит житель Листвянки и руководитель театра авторской песни Евгений Кравкль.

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