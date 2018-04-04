Санкт-Петербург, 4 апреля, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Петербуржцы требуют запретить располагать детские развлекательные заведения на верхних этажах торговых комплексов. Пикеты выставили у стен Законодательного собрания в среду, 4 апреля, когда в Мариинский дворец с отчетом пришла уполномоченная по правам ребенка в Северной столице Светлана Агапитова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Пикет у здания Заксобрания Петербурга

Именно к ней и обратились пикетчики с плакатом: «Госпожа, С.Ю. Агапитова, спасите детей! Запретить строительство новых ТРЦ в городе! Реконструировать старые ТРЦ!».

По сути, основным требованием организаторов акции является убрать детские заведения с верхних этажей торговых центров. Они напомнили, что именно поэтому жертвами катастрофического пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало так много детей — парк развлечений, где и произошло возгорание, находился на 4 этаже, там же был и кинотеатр, где во время пожара шел детский сеанс.

Как правило, с маркетинговой точки зрения дети считаются невыгодными клиентами, именно поэтому магазины и заведения для них в большинстве торговых комплексов размещают на самом верхнем этаже. как можно дальше от входа.

Активисты хотят, чтобы существующие торгово-развлекательные центры были соответствующим образом реконструированы, а в новых подобное размещение было вовсе невозможным по закону.

Светлана Агапитова пообщалась с пикетчиками на входе в Мариинский дворец и приняла от них официальное обращение. Кроме того, они собираются продублировать бумагу и в приемную детского омбудсмена.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM Светлана Агапитова, она считает, что рациональное зерно в требованиях активистов есть. Она предлагает дождаться результатов проверок пожарной безопасности во всех 82 торговых центрах Петербурга, которые должны быть завершены до 16 апреля.

«Но вообще, конечно, вопрос о размещении детских игровых зон, которые находятся на верхних этажах, наверное, имеет смысл ставить. Я сама с детьми хожу тоже, поднимаешься на эскалаторе и думаешь: «А если вдруг что, как ты будешь выбираться?». Но при этом, например, планы эвакуации висят практически везде, их можно посмотреть. Но пока жареный не клюнет… Так и получается. В любом случае, думаю, мы их просьбу выполним. Они хотят, чтобы депутаты, исполнительная власть, общественность собрались и вопрос обсудили. Мы обсудим», — подчеркнула Агапитова.

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