Москва, 4 апреля, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В России в I квартале 2018 года доля пользователей интернета составила 80%. Среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля превышает 95%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

LoboStudioHamburg Сеть

45% опрошенных за последний год сознательно отключали доступ к интернету (на день или более), 66% вынужденно оставались без сети.

При отключении интернета 83% из них не чувствовали себя ущемленными, а 7% даже ощутили радость и расслабление.

77% любителей интернета признают, что необходимо периодически отдыхать от сети.

47% респондентов сознательно выбирают место отдыха без доступа к интернету. Среди ежедневных пользователей эта доля составляет 44%, среди 18−24-летних — 53%.

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При полном исчезновении интернета 22% заявили, что в их жизни ничего не изменится, 30% — что влияние будет крайне слабым.

Однако 47% сообщили, что для них это станет серьезным. 39% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться.

8% респондентов не представляют повседневной жизни без возможности выйти в интернет (среди 18−24-летних — 43%, среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 49% и 9% соответственно).

Опрос проведен 31 марта — 1 апреля 2018 г. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, увеличение доли жителей России, которые выходят в интернет со смартфона, отметили исследователи Google и Kantar TNS, которые проанализировали поведение пользователей в сети.

В 2018 году смартфон стал основным устройством для выхода в интернет для 61% пользователей.

При этом 53% осуществляют со смартфона поиск информации, 42% — смотрят онлайн-видео, 15% — покупают товары и услуги через смартфоны.

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