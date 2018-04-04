Первую в истории диораму о советско-финской войне откроют в Выборге
Выборг, Ленинградская область, 4 апреля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Первая в России и мире 3D-диорама — «На той войне незнаменитой», — посвященная советско-финляндской войне 1939−40 годов, откроется для посетителей 7 апреля, в 11:00, на территории Центральных казарм (военный городок №205) в Выборге Ленинградской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 апреля организаторы из Военно-исторического центра Карельского перешейка.
Названием для диорамы стала строфа из стихотворения Александра Твардовского «Две строчки», посвященного советско-финской войне, которую в годы СССР предпочитали лишний раз не вспоминать.
Для создания диорамы был использован грант президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленный Фондом президентских грантов.
«Диорама изображает несколько эпизодов штурма Линии Маннергейма в декабре 1939 года и феврале 1940 года. Она увековечивает подвиги четырех Героев Советского Союза, получивших высшую награду страны за бои зимой 1939−40 гг.: танкиста Павлова Федора Павловича, артиллериста Егорова Ивана Егоровича, связиста Демуры Владимира Федотовича, сапера Румянцева Никиты Ивановича», — рассказали авторы проекта.
В составе диорамы — как макеты, так и подлинные предметы с мест боев войны на Карельском перешейке, собранные и подаренные поисковиками и поисковыми отрядами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди экспонатов — фрагменты брони, внутреннего оборудования ДОТов, бронещиты, предметы снаряжения, вооружения и быта.
На диораме воссозданы землянка советских войск, финский ДЗОТ, позиция советской 45-мм пушки, советский огнеметный танк ОТ-130, финский окоп и уничтоженная финская окопная пушка.
Чтобы составить коллекцию предметов для диорамы, работа велась с 2000 года. Общая площадь диорамы — около 150 квадратных метров. Площадь зала — 400 квадратных метров, что позволяет принимать до 50 гостей за сеанс.
Диорама будет открыта с 11 до 18 часов во все дни, кроме понедельника и вторника.
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Две строчки
Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.
Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.
Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал
Да лед за полу придержал…
Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу,
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.
Александр Твардовский, 1943 год.