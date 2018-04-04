Выборг, Ленинградская область, 4 апреля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Первая в России и мире 3D-диорама — «На той войне незнаменитой», — посвященная советско-финляндской войне 1939−40 годов, откроется для посетителей 7 апреля, в 11:00, на территории Центральных казарм (военный городок №205) в Выборге Ленинградской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 апреля организаторы из Военно-исторического центра Карельского перешейка.

Https://vk.com/muzei_peresheika Фрагмент диорамы «На той войне незнаменитой»

Названием для диорамы стала строфа из стихотворения Александра Твардовского «Две строчки», посвященного советско-финской войне, которую в годы СССР предпочитали лишний раз не вспоминать.

Для создания диорамы был использован грант президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленный Фондом президентских грантов.

«Диорама изображает несколько эпизодов штурма Линии Маннергейма в декабре 1939 года и феврале 1940 года. Она увековечивает подвиги четырех Героев Советского Союза, получивших высшую награду страны за бои зимой 1939−40 гг.: танкиста Павлова Федора Павловича, артиллериста Егорова Ивана Егоровича, связиста Демуры Владимира Федотовича, сапера Румянцева Никиты Ивановича», — рассказали авторы проекта.

В составе диорамы — как макеты, так и подлинные предметы с мест боев войны на Карельском перешейке, собранные и подаренные поисковиками и поисковыми отрядами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди экспонатов — фрагменты брони, внутреннего оборудования ДОТов, бронещиты, предметы снаряжения, вооружения и быта.

На диораме воссозданы землянка советских войск, финский ДЗОТ, позиция советской 45-мм пушки, советский огнеметный танк ОТ-130, финский окоп и уничтоженная финская окопная пушка.

Чтобы составить коллекцию предметов для диорамы, работа велась с 2000 года. Общая площадь диорамы — около 150 квадратных метров. Площадь зала — 400 квадратных метров, что позволяет принимать до 50 гостей за сеанс.

Диорама будет открыта с 11 до 18 часов во все дни, кроме понедельника и вторника.

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Две строчки

Из записной потертой книжки

Две строчки о бойце-парнишке,

Что был в сороковом году

Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело

По-детски маленькое тело.

Шинель ко льду мороз прижал,

Далеко шапка отлетела.

Казалось, мальчик не лежал,

А все еще бегом бежал

Да лед за полу придержал…

Среди большой войны жестокой,

С чего — ума не приложу,

Мне жалко той судьбы далекой,

Как будто мертвый, одинокий,

Как будто это я лежу,

Примерзший, маленький, убитый

На той войне незнаменитой,

Забытый, маленький, лежу.

Александр Твардовский, 1943 год.