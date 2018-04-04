Волгоград, 4 апреля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В Волгоградской области паводковая обстановка пока остаётся сложной. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС 4 апреля, с сегодняшнего дня в регионе режим чрезвычайной ситуации уже действует в трёх муниципальных образованиях — в Кумылженском и Фроловском районах, а также в городском округе городе Михайловка.

С.Ю.Жуковский. Весна

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За гидрологической обстановкой в круглосуточном режиме следят на 29 стационарных и двух подвижных гидропостах. Также для мониторинга задействованы беспилотники регионального ГУ МЧС.

В каждом подтопленном населенном пункте продолжают работу межведомственные оперативные группы. Население регулярно информируют о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ликвидации последствий паводка.

«Для отселения населения, попавшего в зону подтопления, развернуто 18 пунктов временного размещения общей вместимостью 3720 человек. В настоящее время отселено 359 человек, из них 105 — дети», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В ликвидации последствий паводка задействованы свыше 700 спасателей и почти 200 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за резкого потепления, которое вызвало обильное таяние снега, на территории в Волгоградской области в ночь на 2 апреля произошло резкое ухудшение паводковой обстановки. Частично подтопленными оказались Еланский, Кумылженский и Фроловский районы и Михайловка.

Всего в зоне подтопления находятся 31 населённый пункт, 790 домов, в которых проживают более 2,1 тыс. человек, из них 396 — дети, и 2680 придомовых территорий. 3 апреля из-за паводка спасатели начали эвакуировать людей.