Санкт-Петербург, 4 апреля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Санкт-Петербург признан лучшим по итогам мобилизационной подготовки экономики в 2017 году среди субъектов Северо-Западного федерального округа. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в Смольном, ссылаясь на слова вице-премьера, председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Дмитрия Рогозина, сказанные на конференции руководителей мобилизационных органов РФ.

ИА REGNUM Танк Т-34 на параде Победы в Петербурге

«Высокую оценку получила созданная в Петербурге система управления мобилизационной подготовкой и мобилизацией, организация воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, мобподготовка отраслей городской экономики», — рассказали сегодня в правительстве города.

Дмитрий Рогозин отметил большой вклад Санкт-Петербурга в обеспечение мобилизационной готовности страны, укрепление ее обороноспособности и безопасности.

«Высокая эффективность в данной сфере деятельности является результатом профессионализма, целеустремленности, ответственного отношения к делу руководства и должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга», — говорится в благодарственном письме на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

За достигнутые высокие показатели в мобилизационной подготовке по итогам 2017 года правительству Санкт-Петербурга вручен ценный подарок.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко направил в правительство страны письмо, в котором высказал опасение, что Петербург может столкнуться с дефицитом зерна, что приведет к росту цен и дефициту хлеба.

Читайте также: Полтавченко предупредил об угрозе дефицита хлеба в Санкт-Петербурге

25 октября 2017 года в Смольном заявили, что Санкт-Петербургу не грозит дефицит хлеба, в городе имеются существенные запасы зерна для обеспечения нужд хлебопекарной промышленности. Определенные проблемы с логистикой имеются, но они решаются. На федеральном уровне было принято решение оказать содействие в скорейшей организации поставок вагонов для перевозки закупленного зерна в Санкт-Петербург.

Читайте также: Власти Санкт-Петербурга опровергают введение военных норм потребления хлеба

Годом ранее, 10 октября 2016 года, в ряде СМИ появились сообщения о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил нормативы получения жителями города 300 г хлеба в сутки в течение 20 дней в случае войны, и что общего запаса зерна в городе должно хватить на 45 суток.

Власти Санкт-Петербурга опровергли сообщения СМИ о введении норм потребления хлеба в случае ЧС или военного положения.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Ленинград пережил почти 900-дневную вражескую блокаду, но не сдался неприятелю и победил. По разным оценкам, в блокадном Ленинграде погибло до миллиона мирных жителей, в основном — от голода.