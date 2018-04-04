Ярославль, 4 апреля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин будет добиваться привлечения к ответственности виновных в травмировании детей после схода с крыш домов льда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Pixabay.com Сосульки

В Ярославле за неделю произошло два случая падения льда и снега на детей. Пострадали девочки 8 и 10 лет. По этим фактам уполномоченный проведет проверку.

«Родителям или законным представителям детей будет оказана помощь для защиты прав несовершеннолетних. Вне зависимости от позиции родителей или законных представителей мы будем добиваться привлечения к ответственности виновных лиц», — заявил Михаил Крупин.

Уполномоченный намерен привлечь к ответственности собственников зданий, должностных лиц управляющих организаций, которые содержат объекты недвижимости в ненадлежащем состоянии.