Ярославль, 4 апреля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В Ярославле с 1 января прекратила работу мусоросортировочная станция «Чистый город», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Появилась информация о ликвидации компании.

Yarregion.ru «Хартия» работает в Дзержинском районе Ярославля

В приемной «Чистого города» подтвердили, что предприятие не работает. Комментариев руководства получить не удалось — нам пояснили, что никто ничего говорить не будет.

Между тем источники внутри «Чистого города» сообщили нам, что происходящее связано с приходом в город москвичей, «которые хотят забрать все под себя и не дают работать».

Напомним, для перехода к новой системе обращения с отходами в данный момент проходит процедура конкурсного отбора регионального оператора. До 12 апреля будет завершен процесс приема заявок от организаций. Региональный оператор должен приступить к работе 1 сентября. Его появление, как поясняют в региональном правительстве, позволит сделать отрасль обращения с отходами более прозрачной и контролируемой. С высокой долей вероятности региональным оператором станет компания «Хартия», связанная с сыном генпрокурора Игорем Чайкой.

Она уже работает в Угличе, с 2018 года является подрядчиком по сбору и вывозу мусора в Дзержинском районе Ярославля.

Как сообщили 3 апреля в региональном правительстве, сейчас «Хартия» совместного с региональными властями реализуют там пилотный проект по оптимизации системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. С начала года в рамках подрядного договора с управляющей компанией в сжатые сроки произведена замена старых контейнеров на новые пластиковые объемом 1,1 кубометра. Они позволяют сократить уровень шума при погрузке отходов в мусоровоз, легки в эксплуатации и прекрасно поддаются санитарной обработке. Мусоровозы, осуществляющие ежедневный сбор отходов в региональном центре, отвечают всем европейским стандартам производительности, удобства и экологичности.

Кроме того, как сообщили в региональном правительстве, весь мусор из Дзержинского района «проходит сортировку», но не указывают, где именно.