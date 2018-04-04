Екатеринбург, 4 апреля, 2018, 09:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проводится проверка по факту публикации в СМИ информации о неправомерных действиях должностных лиц органов опеки и попечительства при передаче детей-сирот гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Информация о возможных противозаконных действиях сотрудников «Специализированного дома ребёнка» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появилась в публикации The Insider. Потенциальные опекуны сообщили журналистам, что за ускорение процедур, связанных с оформлением опеки, с них потребовали 80 тыс. рублей. Другие граждане сообщили о непрозрачности системы усыновления детей из детских домов и домов малютки и возможных коррупционных действиях с денежными счетами сирот.

Теперь эта информация будет проверена следователями. Они уже опросили сотрудников «Специализированного дома ребёнка» и разыскивают лиц, которые могли пострадать от действий сотрудников органов опеки.

«По итогам доследственной проверки, при наличии соответствующих оснований, незамедлительно будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела. Проведение проверки находится на контроле руководства регионального СК России», — сообщили в пресс-службе управления.

Однако, по мнению специалистов, данная проблема носит системный характер.

«Уже не действующая на данный момент «Национальная стратегия действий в интересах детей 2012−2017» сделала из детей инструмент для зарабатывания денег, тем самым создав благодатную почву для проявления коррупции. У органов опеки и попечительства появился интерес к изъятию несовершеннолетних из родных семей и помещению их в так называемые приёмные или замещающие «семьи». Слухи о том, что нечистые на руку сотрудники органов опеки и попечительства предлагают будущим опекунам делать «откаты», ходили давно, но доказать подобные факты очень сложно, поскольку это поле, на котором, согласно российским законам, должны действовать соответствующие государственные службы», — считает руководитель пермского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Алексей Мазуров.

Он выразил убеждение, что подобная проблема серьёзная и системная, и характерна не только для отдельного подразделения органов опеки и попечительства.

«Хотелось бы, чтобы власти пересмотрели подход к семейной политике в России в целом, поскольку его и по сей день можно назвать ювенальным. Если государственные стратегические документы будут формироваться в рамках данного подхода, то их реализация всегда будет создавать благодатную почву для подобных преступлений, это подтверждается практикой и опытом западного мира, где ювенальная модель внедряется уже очень давно», — заявил Алексей Мазуров.

Проблема осложняется тем, что в рамках существующего законодательства представители общественности не имеют возможности контролировать подобные социальные учреждения для детей. Проверки могут проходить по инициативе прокуратуры или уполномоченного по правам ребёнка в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был обнародован скандал, связанный с преступлениями в отношении несовершеннолетних в одном из детских домов Челябинска. Стало известно о нескольких случаях изнасилования детей. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования было установлено халатное отношение сотрудников социальной защиты к выполнению своих обязанностей, и после проверки по данному факту также возбуждено уголовное дело. Также по итогам проверки четыре чиновника привлечены к дисциплинарной ответственности, а директор интерната уволен.