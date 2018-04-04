Калуга, 4 апреля, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В Калужской области в 2017 году на 15 молокоперерабатывающих предприятиях выявлены нарушения технических регламентов. Об этом 4 апреля сообщили ИА REGNUM REGNUM в региональном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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По данным ведомства, в ходе проверок было отобрано 86 образцов молочной продукции, из них 21 образец не соответствовал нормативным требованиям (два образца — по идентификационным показателям и 19 образцов — по микробиологическим показателям).

В рамках контрольно-надзорных мероприятий исследованы 1343 пробы молока и молочной продукции, из них по результатам исследований не соответствовали гигиеническим нормативам 110 проб продукции (95 проб — по микробиологическим показателям, 13 проб — по физико-химическим показателям, две пробы — по идентификационным показателям).

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Кроме того, не соблюдали некоторые субъекты, осуществляющие реализацию молока и молочной продукции, условия хранения и сроков годности молочной продукции. Также персонал предприятий несвоевременно проходил гигиеническое обучение и медицинские осмотры. Отметили проверяющие инспекторы и неудовлетворительное санитарно-техническое содержание объектов.

В общей сложности было составлено 83 протокола об административном правонарушении.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов превысила 438 тыс. рублей. Забраковано и снято с реализации 36 партий молочной продукции в количестве 148 кг.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Калужской области функционирует 31 предприятие переработки молока. С 7 апреля 2016 года по 6 февраля 2017 года региональным управлением Роспотребнадзора было проверено 20 молокоперерабатывающих предприятий.

Также проверке подверглись и 125 предприятий торговли. Оказалось, что из 121 взятой пробы молочной продукции 100 — были с нарушениями.