Москва, 4 апреля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Британские власти загнали себя в тупик и будут продолжать накачивать так называемое «дело Скрипаля» все новыми «подробностями», максимально пытаясь тянуть время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Команда

Британские специалисты не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, сообщил глава военной лаборатории в Портон-Дауне Гарри Айткенхед.

«Тем не менее до бесконечности это продолжаться не может. Остается только получить ответ на два вопроса. Как скоро произойдет окончательный развал этого дела? И что будут говорить тогда в свое оправдание его инициаторы?» — задает вопросы Клинцевич.

По его мнению, в любом случае выйти из этого тупика, сохранив лицо, у британских властей не получится.

«Россия будет требовать ясных и четких извинений и наказания виновных», — сказал Клинцевич.

Признание о происхождении «Новичка» специалистами британской исследовательской лаборатории «сделано, что называется, через не могу», констатировал сенатор.

«А это значит, что предъявить миру нечего — не удалось отыскать ни одной даже самой маленькой зацепки, позволяющей хотя бы гипотетически предположить, что отравляющее изделие было произведено в России. Теперь британским властям ничего иного не остается, как ссылаться только на данные собственных спецслужб, которые рассматриваются ими как последнее прикрытие», — рассуждает парламентарий.

По его мнению, спецслужбы «не подведут» — Великобритания не США, где они какое-то время после победы на президентских выборах Дональда Трампа пытались вести собственную игру.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя накануне «дело Скрипаля», отметил, что отравляющие вещества, похожие на «Новичок», могут производиться в 20 странах.