Москва, 4 апреля, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В случае «усложнения» прохода украинскими судами Керченского пролива экономика украинских регионов, граничащих с Азовским морем, может быть парализована. Такой метод ответа на задержание украинскими пограничниками российского судна «Норд» предложил в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» председатель общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

Цитата из видео КУДА ИСЧЕЗЛИ СОМАЛИЙСКИЕ ПИРАТЫ пользователя Pribambas TV Сомалийские пираты

По его словам, Украина, задержавшая керченское судно под российским флагом с десятью членами экипажа на борту, «обнаглела», так как «получила команду» на обострение конфронтации с РФ.

«Азовское море принадлежит РФ и чуть-чуть Украине, которая обнаглела, потому что получила команду на обострение обстановки. Мы в состоянии на это ответить, так как можно закрыть судоходство украинских судов через Керченский пролив», — заявил эксперт.

Ненашев также сравнил действия пограничников Украины с преступлениями сомалийских пиратов и отметил, что военная угроза со стороны РФ в данном случае не нужна, на «наглость» Киева следует ответить «не торпедами и ракетами», а перекрытием пролива.

«У них будет парализована (со стороны украинского берега) вся экономика и судоходство», — добавил он.

По словам общественника, российские моряки на «Норде» не ожидали пиратских действий с украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта российское рыболовецкое судно «Норд» (порт приписки Керчь) было задержано украинскими пограничниками. Катер погранслужбы отбуксировал захваченное судно в украинский Бердянск.

На борту «Норда» находилась судовая команда из десяти человек — граждан России, имевших при себе выданные в Керчи российские паспорта. В настоящее время их обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё», а капитану судна грозит до трёх лет лишения свободы с конфискацией транспортного средства.

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