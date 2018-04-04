Эксперт: Ответ на «пиратство» Киева — перекрытие Керченского пролива
Москва, 4 апреля, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В случае «усложнения» прохода украинскими судами Керченского пролива экономика украинских регионов, граничащих с Азовским морем, может быть парализована. Такой метод ответа на задержание украинскими пограничниками российского судна «Норд» предложил в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» председатель общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.
По его словам, Украина, задержавшая керченское судно под российским флагом с десятью членами экипажа на борту, «обнаглела», так как «получила команду» на обострение конфронтации с РФ.
«Азовское море принадлежит РФ и чуть-чуть Украине, которая обнаглела, потому что получила команду на обострение обстановки. Мы в состоянии на это ответить, так как можно закрыть судоходство украинских судов через Керченский пролив», — заявил эксперт.
Ненашев также сравнил действия пограничников Украины с преступлениями сомалийских пиратов и отметил, что военная угроза со стороны РФ в данном случае не нужна, на «наглость» Киева следует ответить «не торпедами и ракетами», а перекрытием пролива.
«У них будет парализована (со стороны украинского берега) вся экономика и судоходство», — добавил он.
По словам общественника, российские моряки на «Норде» не ожидали пиратских действий с украинской стороны.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта российское рыболовецкое судно «Норд» (порт приписки Керчь) было задержано украинскими пограничниками. Катер погранслужбы отбуксировал захваченное судно в украинский Бердянск.
На борту «Норда» находилась судовая команда из десяти человек — граждан России, имевших при себе выданные в Керчи российские паспорта. В настоящее время их обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё», а капитану судна грозит до трёх лет лишения свободы с конфискацией транспортного средства.
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