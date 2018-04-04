Москва, 4 апреля, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Рубль показал 3 апреля разнонаправленную и при этом сдержанную динамику. Валюта немного снизилась в паре с долларом и слегка укрепилась против евро, отражая общую нисходящую динамику единой валюты на международном рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По итогам сессии пара доллар/рубль набрала 0,15% и закрылась на отметке 57,60 руб. Евро/рубль подешевела на 0,11% — до 70,65 руб.

«Рубль продолжает сопротивляться внешнему негативу, хотя вчера ситуация несколько улучшилась. Нефть частично восстановилась, а со стороны Запада не было тревожных новостей.

Сотрудники британского военного исследовательского центра Портон-Даун не смогли доказать, что «Новичок», которым были отравлены Скрипали, было произведено в России», — пояснил эксперт.

Это несколько ослабило давление на отечественные площадки, которые тем не менее остаются в напряжении, как и сегмент рисковых активов в целом из-за продолжающегося противостояния между США и Китаем.

«4 апреля Минфин РФ объявит объем интервенций на апрель, который с большой долей вероятности будет увеличен на фоне удорожания нефти в марте и, соответственно, увеличения нефтегазовых доходов.

Рубль обычно сдержано реагирует на эти решения, однако увеличение покупок валюты определенно не будет способствовать росту курса», — полагает Ковалев.

Сегодня с утра доллар торгуется с небольшим понижением, а нефть после частичного отскока накануне снова под давлением, что формирует нейтральные условия для открытия торгов по рублю. Внести коррективы в динамику «россиянина» во второй половине дня сможет настрой в сырьевом сегменте после выхода минэнерго США.

«Дальнейшее увеличение запасов и добычи воспрепятствует восстановлению Brent, что послужит негативным сигналом для рубля. Если в течение дня спрос на доллар вернется, не исключено тестирование области сопротивления в районе 57,80 рубля», — считает эксперт.

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