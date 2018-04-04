Рубль: скорее вниз, чем вверх
Москва, 4 апреля, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Рубль показал 3 апреля разнонаправленную и при этом сдержанную динамику. Валюта немного снизилась в паре с долларом и слегка укрепилась против евро, отражая общую нисходящую динамику единой валюты на международном рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.
По итогам сессии пара доллар/рубль набрала 0,15% и закрылась на отметке 57,60 руб. Евро/рубль подешевела на 0,11% — до 70,65 руб.
«Рубль продолжает сопротивляться внешнему негативу, хотя вчера ситуация несколько улучшилась. Нефть частично восстановилась, а со стороны Запада не было тревожных новостей.
Сотрудники британского военного исследовательского центра Портон-Даун не смогли доказать, что «Новичок», которым были отравлены Скрипали, было произведено в России», — пояснил эксперт.
Это несколько ослабило давление на отечественные площадки, которые тем не менее остаются в напряжении, как и сегмент рисковых активов в целом из-за продолжающегося противостояния между США и Китаем.
«4 апреля Минфин РФ объявит объем интервенций на апрель, который с большой долей вероятности будет увеличен на фоне удорожания нефти в марте и, соответственно, увеличения нефтегазовых доходов.
Рубль обычно сдержано реагирует на эти решения, однако увеличение покупок валюты определенно не будет способствовать росту курса», — полагает Ковалев.
Сегодня с утра доллар торгуется с небольшим понижением, а нефть после частичного отскока накануне снова под давлением, что формирует нейтральные условия для открытия торгов по рублю. Внести коррективы в динамику «россиянина» во второй половине дня сможет настрой в сырьевом сегменте после выхода минэнерго США.
«Дальнейшее увеличение запасов и добычи воспрепятствует восстановлению Brent, что послужит негативным сигналом для рубля. Если в течение дня спрос на доллар вернется, не исключено тестирование области сопротивления в районе 57,80 рубля», — считает эксперт.
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