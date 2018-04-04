Маунтин-Вью, США, 4 апреля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Популярнейший браузер Chrome от Google проводит скрытое сканирование файлов на компьютерах с операционной системой Windows, к таким выводам пришли эксперты по кибербезопасности, сообщает 3 апреля портал Motherboard.

geralt Сети

Отмечается, что сканирование файлов производится при помощи утилиты Chrome Cleanup Tool, которая стала частью обновления браузера в прошлом году. Благодаря ему Google пообещала сделать интернет-серфинг на компьютерах с Windows более «безопасным», добавив к нему «базовые функции антивируса». Отмечается, в указанной утилите использованы наработки антивирусной компании ESET.

Читайте также: Google Chrome признан самым популярным интернет-браузером в мире

На такую особенность браузера на прошлой неделе обратила внимание специалист по кибербезопасности Келли Шортридж. Она указала, что Chrome просматривал файлы в папке «Документы» и возмутилась тем, что Google не сообщали о таком поведении программы.

«Меня действительно шокировало то, что Google настолько спокойно разворачивает эту функцию, не публикуя более подробную подтверждающую документацию, для того, чтобы ослабить возможные спекуляции на эту тему», — написала Шортридж у себя в Twitter.

В свою очередь глава безопасности Google Chrome Джастин Шу пояснил, что «единственная цель утилиты состоит в том, чтобы обнаружить и удалить нежелательное программное обеспечение, которое сможет манипулировать Chrome».

Читайте также: Google Chrome начнет отсеивать навязчивую рекламу

Он отметил, что назначение Chrome Cleanup Tool состоит в том, чтобы не допустить действия вредоносного ПО, способного повредить браузер или установить опасные расширения. Утилита запускается раз в неделю и во время работы использует обычные пользовательские привилегии.