Якутск, 4 апреля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Жители Якутии рассуждают о причинах, по которым люди активно переезжают из ДФО в другие регионы России. Главной из них называется дороговизна жизни при её низком качестве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом руководство страны не хочет вкладывать в Дальний Восток столько, сколько нужно для того, чтобы улучшить соотношение этих двух факторов, высказал мнение депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

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Причинами, по которым люди покидают регионы ДФО, он называет низкие для нормальной жизни в нём зарплаты и дорогое жильё, цены на которое неадекватно высоки. Гаврил Парахин сравнивает: в Санкт-Петербурге, к примеру, можно зарабатывать столько же и при этом покупать продукты качественнее и дешевле, а в Краснодаре ниже цены на недвижимость, чем в Якутске.

«Когда сюда в 60−70-е годы приезжали наши родители, им предоставлялось жильё, а зарплаты были действительно высокие», — вспоминает депутат.

Он считает, что помимо этих факторов для того, чтобы люди оставались, нужно также субсидировать авиабилеты для всех жителей ДФО, а не только отдельным категориям граждан. Но пока ситуация такова: билеты в Краснодар и обратно на семью из четырёх человек получаются за 180 тыс. рублей.

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«Жителям Центральной России на эти деньги уже можно полноценно отдохнуть, а дальневосточникам — только долететь», — констатировал Гаврил Парахин, отмечая также, что авиабилет из Москвы в Санкт-Петербург можно купить за 1900 рублей, а в Якутске только такси до аэропорта обойдётся в 2 тыс. рублей, приводит ещё один пример парламентарий.

«Придумали гектар, пытаются затащить людей на рабочие места в компаниях. Этого мало, — уверен депутат. — К гектару нужны льготные кредиты. И вообще, я считаю необходимым полностью отменить на Дальнем Востоке на время все налоги для бизнеса. Но сегодня никаких поддерживающих инструментов и поблажек для предпринимателей нет. Инструменты для снижения оттока из ДФО пытаются придумать, но настолько эффективного средства, как в 60−70-е годы, когда была высокая зарплата и предоставлялось жильё, сейчас нет. Отсутствует совокупность системы из гектара и довесков к нему в виде льготного кредита, отмены налогов, создания инфраструктуры. Не хотят вкладывать в Дальний Восток столько, сколько нужно».

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Причины, по которым якутяне покинули ДФО, называют сами. Экс-жительница Якутска рассказывают, что она с семьёй уехала из-за холода («часто болели»), высокой квартплаты («а услуги никакие — вода грязная из-под крана, электричество с перебоями»), чисто номинальной поддержки многодетным семьям («кусочек земли в чистом поле без дороги, электричества и газа»).

«Мы не дождались. Устали. Уехали… Жить-то хочется сейчас», — подытожила покинувшая республику женщина.

Дальневосточники не верят социологам, убеждающим в снижении оттока населения из ДФО и прогнозирующим приток.

«Не знаю, что там говорят социологи, но из моих одноклассников уехали на ПМЖ в Москву четыре человека, в Санкт-Петербург — два, в Белгород и Уфу по одному, — пишет в соцсетях другая жительница Якутска. — Знакомые уехали в Краснодар, двое планируют переезд в Анапу в этом году. Ещё одна в Алма-Ату переехала, в Иркутске двое. Одна знакомая давно в Китае живёт. Так что как тут можно социологам верить …»

Как сообщало ИА REGNUM, отток населения из Якутии, по данным ВЦИОМ, сократился на 12%, и в целом по Дальнему Востоку тенденция аналогичная, в том числе по Приморскому краю этот показатель составил 9%. Депутат Госдумы Федот Тумусов тем не менее не считает такую статистику позитивной: покинуть дальневосточные регионы хотят 38% жителей.

«И это катастрофа, как её ни маскируй колебаниями. Так что социология социологией, а для «головокружения от успехов» я повода не вижу. Нужно долго и тщательно работать, а не почивать на лаврах», — считает парламентарий.