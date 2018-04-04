Калуга, 4 апреля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. В Калужской области продолжаются поиски сбежавшей 14-летней воспитанницы Центра содействия семейного воспитания в городе Кондрово. Как сообщил 4 апреля ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Сергей Сергеев, сотрудниками нескольких подразделений полиции совместно с волонтёрами организованы поиски девочки.

Цитата видео из магазина «Верный» в Калуге предоставлено пресс-службой калужского регионального управления СКР Сбежавшая девочка

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Так, в одном из калужских магазинов была получена информация о том, что разыскиваемая Диана В. заходила в магазин вместе со своим отцом. Этот факт был зафиксирован камерами видеонаблюдения сетевого магазина.

Следователи опросили отца девочки. Мужчина подтвердил, что действительно встречался с дочерью и покупал ей лимонад в магазине. Затем они расстались, и девочка сказала, что поедёт домой к матери. Отец подростка также сообщил, что не знал, что ни о том, что дочь поместили в социальный центр, ни о побеге, так как он проживает отдельно от супруги и детей.

В настоящее время мероприятия по установлению места нахождения несовершеннолетней девочки продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14-летняя Диана В. воспитывалась в неблагополучной многодетной семье в Калуге. В конце марта 2018 года на основании решения суда о лишении родительских прав девочка и её малолетний брат были переданы органам опеки, а затем помещены в социальный центр в Калужской области.

29 марта 2018 года девочка-подросток самовольно покинула детдом.