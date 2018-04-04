Оренбург, 4 апреля, 2018, 09:34 — ИА Регнум. В Оренбурге собственники исторического здания, построенного в 1952 году на берегу реки Урал и известного как бывшая обкомовская дача, намерены довести начатый скандальный демонтаж до конца. Возле объекта установлен информационный щит, где дано пояснение, что снос осуществляется по решению собственника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Живопись. Вечер на даче. 1952

Согласно заявленной демонстративно информации, здания и земельный участок на набережной Урала находятся в частной собственности. Были проданы правительством Оренбургской области 16 марта 2014 года. Здания не являются памятниками культуры, не включены в перечень объектов культурного наследия. Участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Здание гауптвахты, XIX века». Границы зоны установлены постановлением правительства региона в 2014 году». Снос объекта не запрещён.

«Цель установления зоны охраняемого природного ландшафта — сохранение природного ландшафта, включая долины рек, леса и открытых пространств, связанных композиционно с объектом культурного наследия «Здание гауптвахты, XIX века» (глава 9 научно-проектной документации зон охраны ООО НПП Рона, 2012 г.). В апреле 2017 года произведён плановый снос одноэтажного здания на земельном участке. В настоящее время осуществляется снос аварийного четырёхэтажного здания по решению собственника», — отмечено на информационном стенде.

Между тем власти считают, что сносить здание нельзя. Минкультуры области с указанной трактовкой категорически не согласно.

«Никакого решения по суду, где рассматривается наш протокол, составленный после 22 февраля об административном правонарушении, еще нет. Мы настаиваем на незаконности сноса в зоне охраняемого природного ландшафта», — подчеркнула в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко.

Она считает, что в данном случае цель вырвана из контекста, где следует уточнить и понятие зоны охраняемого природного ландшафта.

«А это территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений», — сказала министр и добавила, что в настоящее время судебная инстанция рассматривает права собственника и требования минкультуры региона.

В судебной инстанции чиновники пытаются доказать, что совершено административное нарушение, за которое положен штраф от 200 тыс. до 5 млн рублей. В свою очередь собственник, в чьих планах возведение на двух гектарах земли жилого комплекса, оздоровительного центра и храма, оспаривает запрет на строительство.

Напомним, что 22 февраля среди бела дня на территорию набережной Урала загнали спецтехнику и начали крушить историческое здание, где в советские времена были обкомовская дача и детский санаторий. Снос здания, построенного в духе советского классицизма и имеющего архитектурную ценность, спровоцировал большой скандал. Варварски уничтожена половина дома.