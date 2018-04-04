Киев, 4 апреля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Украинские силовики бесчеловечно относятся к экипажу захваченного российского судна «Норд». Об этом заявил капитан сейнера Владимир Горбенко.

Бойцы СБУ

По его словам, моряки вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы и постоянно дышать отравленным воздухом. Заявления госпогранслужбы Украины о том, что экипаж обеспечен всем необходимым, не соответствуют действительности.

«Судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать», — цитируют Горбенко РИА «Новости».

Кроме того, сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) опломбировали трюм, в котором работает электрооборудование. Моряки лишились доступа к приборам, что чревато возникновением пожара.

После ареста судна у капитана и еще одного члена команды случились гипертонические кризы. Госпитализировать больных украинская сторона отказалась, медики лишь сделали морякам уколы и выдали «поддерживающие таблетки».

Происходящее капитан называет кошмаром. Все документы и решения украинские власти игнорируют, отмечает он.

Владимир Горбенко попросил помощи, призвав распространять информацию об условиях содержания моряков. С экипажем поступают не по-человечески, подчеркнул он.

«Расскажите о кошмаре, в который мы попали. Я не знаю, сколько мы ещё сможем выдерживать этот ад», — добавил Горбенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками якобы за нарушение морской границы. Корабль был доставлен в порт Бердянска, у моряков — десяти российских граждан — отобрали паспорта, а на судно наложили арест. Россия требует немедленного освобождения экипажа и возвращения судна законному владельцу.

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