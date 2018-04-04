Мехико, 4 апреля, 2018, 07:58 — ИА Регнум. В ответ на инициативу президента США Дональда Трампа о привлечении к охране границы с Мексикой военных, кандидат в президенты Мексики от левых Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что вдоль всей границы будет выстроена цепочка людей в белых одеждах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Флаг Мексики

По словам мексиканского политика, Трамп действует оскорбительно и «не по-соседски». В ответ Обрадор пообещал внимательно следить за развитием ситуации и начать действовать, если США попытаются «милитаризовать» границу.

«На протяжении всей границы Мексики с США мы проведем манифестацию, и выстроим человеческую цепь длиной 3,18 тыс. км. в белых одеждах, прося о мире и прогрессе», — заявил он.

Как сообщалось ранее, глава Белого дома собирался обсудить планы по милитаризации мексиканской границы с Пентагоном. В то же время члены его администрации не исключили возможности привлечения сил Национальной гвардии к борьбе с нелегальными мигрантами, перевозкой наркотиков и проникновения преступных элементов в Соединённые Штаты из стран Центральной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в качестве угрозы Мехико Трамп заявлял о возможном выходе США из соглашения по НАФТА (соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой). Тем самым президент США пытался заставить Мексику усилить меры по борьбе с нелегальными мигрантами.

Добавим, 2 апреля Трамп призвал «скорейшим образом», в том числе с помощью специальных мер, принять более суровые законы о границе США, для того, чтобы не дать «украсть страну» у граждан США.

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