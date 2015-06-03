Пекин, 4 апреля, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Протекционизм США ставит под угрозу мировую торговую систему. Членам Всемирной торговой организации (ВТО) стоит объединиться, поддержав Пекин в его противостоянии Вашингтону, заявил постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Постпред назвал список мер, которые США намерены ввести в отношении Китая, преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов ВТО. Действия Вашингтона ошибочны, в ближайшее время Пекин задействует механизму урегулирования споров ВТО, пояснил он.

«Вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США», — говорится в заявлении Чжан Сянчэня, опубликованном на странице министерства коммерции Китая в соцсети Weibo.

Чжан Сянчэнь подчеркнул, что своими действиями США серьезно поколебали основу ВТО и поставили многостороннюю торговую систему под беспрецедентную угрозу. Пекин ответит Вашингтону равнозначными контрмерами — они будут оправданы с точки зрения подавления торгового протекционизма.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», направленный на сокращение импорта китайских товаров. Пекин был обвинен в протекционизме — ограничении импорта при помощи пошлин на ввозимые товары

3 апреля американская администрация опубликовала список китайских товаров, в отношении которых планируется ввести дополнительные пошлины. Пекин, со своей стороны, уведомил ВТО о введении ответных пошлин на 128 наименований американских товаров.

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