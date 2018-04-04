Российские учёные установили, как образуются струи плазмы у чёрных дыр
Москва, 4 апреля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Российские учёные с помощью радиотелескопа «РадиоАстрон» установили, что у чёрных дыр струи плазмы (джеты) формируются в аккреционном диске, а не в эргосфере. Об этом сообщается в журнале Nature Astronomy.
Учёные из Московского государственного университета (МГУ) провели изучение галактики 3C84 (Персей А или NGC 1275), в центре которой располагается чёрная дыра массой в миллиарды Солнц.
Из центра галактики вдоль оси вращения аккреционного диска вырываются два джета, направленные в противоположные стороны.
Учёные провели детальное исследование джета в галактике и определили его ширину у места зарождения. Выяснилось, что по мере приближения к горизонту событий струя плазмы становится толще — она достигает 250 гравитационных радиусов в поперечнике.
Таким образом, учёные установили, что ширина джета является слишком большой, чтобы уместиться в пределах эргосферы. Тем самым подтверждается модель, согласно которой струи плазмы формируются в аккреционном диске.
Под аккреционным диском понимают спиральную структуру, возникающую в результате падения материала на массивное тело. При этом из-за силы трения вещество диска нагревается, в результате чего диск начинает испускать электромагнитное излучение.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные заявили о том, что небольшие по размерам чёрные дыры способны проникать внутрь нейтронных звёзд и поглощать их вещество.
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