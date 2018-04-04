Москва, 4 апреля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Российские учёные с помощью радиотелескопа «РадиоАстрон» установили, что у чёрных дыр струи плазмы (джеты) формируются в аккреционном диске, а не в эргосфере. Об этом сообщается в журнале Nature Astronomy.

Цитата из к/ф «Интерстеллар» реж Кристофер Нолан. 2014. США, Великобритания Черная дыра

Учёные из Московского государственного университета (МГУ) провели изучение галактики 3C84 (Персей А или NGC 1275), в центре которой располагается чёрная дыра массой в миллиарды Солнц.

Из центра галактики вдоль оси вращения аккреционного диска вырываются два джета, направленные в противоположные стороны.

Учёные провели детальное исследование джета в галактике и определили его ширину у места зарождения. Выяснилось, что по мере приближения к горизонту событий струя плазмы становится толще — она достигает 250 гравитационных радиусов в поперечнике.

Таким образом, учёные установили, что ширина джета является слишком большой, чтобы уместиться в пределах эргосферы. Тем самым подтверждается модель, согласно которой струи плазмы формируются в аккреционном диске.

Под аккреционным диском понимают спиральную структуру, возникающую в результате падения материала на массивное тело. При этом из-за силы трения вещество диска нагревается, в результате чего диск начинает испускать электромагнитное излучение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные заявили о том, что небольшие по размерам чёрные дыры способны проникать внутрь нейтронных звёзд и поглощать их вещество.

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