Веллингтон, 4 апреля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. В Тихом океане близ Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Bekyk outeurinligting Землетрясение

По данным оперативной обработки службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 03:49 мск, находился в 90 км южнее острова Рауль (островная дуга Кермадек, Новая Зеландия).

Информация о жертвах или пострадавших, а также разрушениях пока не поступала.

Угроза цунами не объявлялась.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 2 апреля в Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 557 км на расстоянии 127 км к юго-востоку от города Тарихи.

Жертв и разрушений нет.

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