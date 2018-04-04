Москва, 4 апреля, 2018, 07:30 — ИА Регнум. В Москве открылся сезон летних кафе и веранд. Сезон стартовал 1 апреля и продлится до 1 ноября, сообщается на портале мэра Москвы.

Natalia Semenova Летнее кафе

Три первых летних кафе открылись на Цветном бульваре, Рождественке и в Весковском переулке.

Столичные рестораторы начали установку открытых веранд с 15 марта.

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Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Сергей Шогуров пояснил, что земельный участок для размещения летнего кафе город предоставляет бесплатно.

При этом рестораторам необходимо строго соблюдать все необходимые требования — соблюдать порядок и правила размещения летних веранд.

Шогуров отметил, что благодаря контролю и профилактике за последние два года количество нарушений в сезонных кафе сократилось на 40%.

В летнем сезоне 2018 года в Москве будет работать 2575 летних кафе.

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Как сообщало ИА REGNUM, правила размещения и обустройства летних кафе на территории Москвы были утверждены мэром города Сергеем Собяниным в марте 2015 года.

В частности, согласно документу, владельцам предприятий общественного питания запрещается размещать сезонные (летние) кафе на расстоянии менее 5 метров от подземных переходов и 10 метров от остановок общественного транспорта.

Не допускается также размещать кафе на крышах жилых домов.

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