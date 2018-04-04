Якутск, 4 апреля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Отток населения из Якутии, по данным ВЦИОМ, сократился на 12%, и в целом по Дальнему Востоку тенденция аналогичная. Депутат Госдумы Федот Тумусов, комментируя эти данные, высказал мнение, что если верить социологам, то и за республику в частности и за регионы ДФО в целом можно порадоваться. Но если изучить исследование подробнее, то картина такова: покинуть дальневосточные регионы хотят 38% жителей, акцентировал внимание парламентарий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Читайте также: Как остановить бегство населения с Дальнего Востока? Почитать прогноз ВЦИОМ

«И это катастрофа, как её ни маскируй колебаниями. Так что социология социологией, а для «головокружения от успехов» я повода не вижу. Нужно долго и тщательно работать, а не почивать на лаврах», — считает Федот Тумусов.

Ему понятны причины нежелания людей оставаться на Дальнем Востоке:

«Жизнь дорогая, все меры правительства, наподобие тех же субсидий на перелеты, ситуативны и временны, привлекательных условий (например, зарплат) нет, а единственное, чем привлекают людей — дальневосточным гектаром, — пока не стреляет. Вы же тоже не видите каких-то успешных проектов, а только читаете о сотнях тысяч заявок? Вот и я, хотя программе уже не один год».

Читайте также: Дальневосточники на выборах: «Уедем на юг России и будем гордиться страной»

Депутат анализирует последствия желания людей уехать с Дальнего Востока: две пятых его жителей связывают своё будущее с другими регионами, а значит, вряд ли будут что-то предпринимать на нынешнем месте для его процветания.

«Судите сами: вы живете в квартире, которую мечтаете покинуть. Вы будете делать в ней ремонт? Заботиться о квартплате? Покупать туда новую мебель? Нет, вы будете копить деньги на переезд — и только. То есть у такой квартиры будущего нет», — уверен Федот Тумусов.

Читайте также: Бегство хабаровчан на юг России принимает характер стихийного бедствия

Ему кажется странным на этом фоне утверждение ВЦИОМ о том, что «в последние годы удалось решить задачу по формированию позитивного имиджа Дальнего Востока».

«Имидж — ничего, как мы знаем из рекламы. Кто из туристов способен слетать к нам без потери всех накоплений? А как еще по-настоящему можно улучшить имидж?» — задаёт вопросы, ответы на которые очевидны, депутат.

Читайте также: Развитие Дальнего Востока привело к демографическому взрыву на Кубани

Как сообщало ИА REGNUM, по словам директора по исследованиям ВЦИОМ Елены Михайловой, число граждан, желающих уехать из ДФО, существенно сократилось.

«За последний год мы увидели сокращение доли тех, кто планирует сменить место жительства и уехать за пределы макрорегиона, — отмечала она. — В 2017 году этот показатель составил 38%. Значимо позитивная динамика наблюдается в Якутии, где доля намеревающихся уехать из своего региона сократилась на 12%. В Приморском крае численность тех, кто планирует уехать из своего региона, сократилась на 9 процентных пунктов».

Координатор проекта президента России «Центр комплексной поддержки миграционных процессов» Фонда правовой поддержки миграционных процессов Сергей Пушкарёв не разделяет оптимизма ВЦИОМ: «Я больше доверяю ученым, специалистам-демографам и специалистам Росстата. А они, увы, прогноз ВЦИОМ не подтверждают. В 2017 году из Приморья уехали 81 210 человек. А в прежние годы у нас этот показатель держался на уровне 29—32 тыс. человек. Прибыли в регион в 2017 году 75 619 человек. Таким образом, мы имеем чистый миграционный убыток в 5 591 человека. Это очень много».

Читайте также: Развитие Дальнего Востока: бизнес бежит, люди бегут…