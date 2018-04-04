Москва, 4 апреля, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам закрылись 3 апреля разнонаправленно. Рубль подорожал к единой валюте и подешевел к доллару США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара восстановился до 57,70 руб., курс евро снизился до 70,59 руб.

ИА REGNUM Рубль

Расхождение однонаправленных пар было вызвано продажами евро на фоне общего укрепления доллара на рынке Форекс.

Укреплению доллара США способствовали рост доходности десятилетних американских облигаций, снижение защитных активов и повышение фондовых индексов.

Инвесторы надеются на то, что США и Китай разрешат существующие проблемы с дефицитом торгового баланса путем переговоров.

Сегодня, 4 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,41%, до $67,85. Техническая картина указывает на снижение котировок до $66,50.

В связи с этим я продолжаю рассматривать ослабление рубля к доллару до 57,90 руб., к евро — до 71,13 руб.

Напомним, 3 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 8 коп. (+0,15%), до 57,57 руб., курс евро понизился на 29 коп. (-0,11%), до 70,47 руб.

Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (+44,44%), евро/рубль — 215,6 млн евро (+35,43%).

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