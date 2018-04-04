Эстония закрылась от России, Россия ждёт извинений от Мэй: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Вход воспрещён: Эстония запретила въезд в страну десяткам граждан России;
- «Будут врать и изворачиваться»: Россия ждёт извинений за «дело Скрипаля»;
- Договориться напрямую: подписан закон о договорах в ЖКХ;
- Как по заказу: призывников обяжут являться в военкомат без повестки;
- Экологически чистый и дорогой: в России устанавливаются правила для ЭКО-продукции.