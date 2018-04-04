Мечты дальневосточников о льготных авиабилетах так мечтами и остались?
Благовещенск, 4 апреля, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Жители Дальнего Востока возмущены ситуацией с продажей льготных авиабилетов — после многословных обещаний и заверений в том, что улететь в отпуск летом по льготным тарифам смогут все желающие, на самом деле продажа билетов длилась несколько часов. Билеты смогли купить лишь единицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Всего дальневосточникам добавили 13 авианаправлений по льготной цене.
С открытием продаж в кассах 2 и 3 апреля в Амурской области выстраивались огромные очереди за субсидированными билетами до Москвы. Но большинство амурчан ушли домой ни с чем — билеты разошлись как горячие пирожки — влёт.
«Нам обещали, что продажи начнутся 1 апреля. Начались они только 2 апреля. Но тут же и финишировали. Мама хотела взять билеты на середину июня, ей сказали, что билетов нет. Звонили на горячую линию в «Уральские авиалинии», они подтвердили, что билетов нет. Мы раньше на «дочку» брали без проблем, теперь не смогли купить. Даже не ожидали, что такое возможно», — цитирует возмущенную пассажирку «Амурская правда».
Как выяснилось, «Уральские авиалинии» зарезервировали под льготников всего по 5−9 мест на рейс. Как отмечают в некоторых агентствах, на некоторые рейсы еще остались по 1−2 места, но в целом продавать больше нечего.
Подобная ситуация и в других регионах. В Хабаровском крае льготных авиабилетов хватило на два дня продаж.
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о старте продаж 31 марта. Однако старт продаж был перенесен на 29-е число, что вызвало ажиотаж. В течение одного дня билеты на июль и август закончились. В авиакассы выстраивались гигантские очереди. Уже на следующий день людям объявили, что субсидированных билетов больше нет. В том же Хабаровском крае компания «Уральские авиалинии» и вовсе распродала все льготные билеты за несколько часов.
Аналогично с билетами на Колыме и на Камчатке.
Люди возмущены, сотрудники авиаагентств разводят руками:
«Билетов нет».
В Амурской области ситуацию с льготными авиабилетами взял на личный контроль губернатор. Этой теме будет посвящено специальное заседание правительства.
В Приморье в единственном офисе продаж «Аэрофлота» 2 апреля в битве за билеты подрались три женщины. Очереди выстраиваются с ночи.
Ситуация наносит вред туристическим агентствам, вызывает панику у тех, кто уже купил на лето путевки в расчете на дешевые билеты:
«Наши туристы, у которых куплены туры на лето из Москвы, просто не знают, что делать! Мы ждем, пока откроет продажи другая компания — «Северный ветер». Но пока мы ждем, основной тариф начинает резко повышаться. Накануне скачки цен были сразу на 3−10 тыс. рублей. То есть пока мы бронируем ребенку льготный авиабилет, взрослый билет начинает так расти в цене, что люди просто уже не знают — стоит ли им вообще ехать в отпуск, деньги-то у всех считаные! Базовые тарифы раскупают, билеты становятся все дороже и дороже. Но и эти, очень дорогие, также идут как невозвратные! И с ограничением багажа до 10 килограммов, если говорить про «Уральские авиалинии», — поясняют в одном из турагентств.
В региональном минтрансе говорят, что количество билетов и их распределение — полномочия авиакомпаний.
Выхода из ситуации пока не видит никто. Авиакомпании ничего вразумительного не объясняют.
Между тем в марте, на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития министр Александр Галушка пообещал, что проблем с льготными авиабилетами для дальневосточников в 2018 году не возникнет.
«Плоские тарифы для дальневосточников вводит авиакомпания «Россия». Благодаря этому недорогие авиабилеты смогут купить дополнительно еще 900 тыс. жителей ДФО. У «Аэрофлота» билет до Москвы и обратно стоит в этом году 25 тыс. рублей, у «России» — 22 тыс. Помимо этого, из федерального бюджета субсидируются билеты для студентов, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями», — сказал министр.
Ранее президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке рассматривать увеличения субсидирования пассажирских перевозок на Дальнем Востоке.
Министр Галушка сообщил, что работа по обнулению НДС на авиаперевозки в ДФО и из ДФО ведется, предполагается, что такие льготы будут действовать до 2020 года. Сейчас услуги авиакомпаний облагаются НДС по ставке 10%. Налог не платят только авиакомпании, летающие в Крым и за границу. Освобождение от НДС позволит повысить рентабельность дальневосточных рейсов, снизить стоимость авиабилетов и увеличивать пассажиропоток ежегодно на 2—3%.
Однако по факту подавляющее большинство дальневосточников опять, не в первый уже, надо заметить, раз осталось без льготных авиабилетов, а, следовательно, без отпуска.
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Как сообщало ИА REGNUM, запуск программы субсидированных авиаперевозок уже был отложен в ДФО. Причиной стало то, что Росавиация не заключила с авиакомпаниями договора. В результате запуск программы опоздал на целый месяц. Это не первый случай, когда ведомство фактически саботирует прямые распоряжения главы государства. Так вышло и с реконструкцией и строительством новых аэропортов для Дальнего Востока, когда до получателей по вине Росавиации, Минтранса и Минфина не дошло 64,9 млрд рублей.
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обвинил Минтранс и Минфин в саботаже указов президента, касающихся Дальнего Востока.
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