«Бавария» одержала волевую победу над «Севильей»
Мадрид, 3 апреля, 2018, 23:39 — ИА Регнум. 3 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги чемпионов 2017/18 между командами «Севилья» и «Бавария». Противостояние завершилось волевой победой гостей со счетом 2:1.
На 32-й минуте испанский крайний атакующий полузащитник Пабло Сарабия открыл счет точным ударом в дальнюю «шестерку» — 1:0. Ассистом отметился Серхио Эскудеро. Через 5 минут Хесус Навас срезал мяч в ближний угол своих ворот после прострела Франка Рибери — 1:1. В середине второго тайма хавбэк сборной Испании Тьяго Алькантара вывел клуб из Мюнхена вперед, точно замкнув навес Франка Рибери — 1:2.
Статистика матча («Севилья"/"Бавария»)
Удары 7/11
Удары в створ 4/5
Владение 39%/61%
Фолы 10/8
Составы на матч:
«Севилья»: Сория, Кьер, Лангле, Навас, Эскудеро, Корреа, Писарро, Н’Зонзи, Сарабия, Васкес, Бен-Йеддер.
«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Бернат, Боатенг, Киммих, Алькантара, Мартинес, Видаль, Рибери, Левандовски, Мюллер.
Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.
Предупреждения: Рибери — 13, Корреа — 15, Бернат — 34, Мюллер — 85, Писарро — 90.
Голы: Сарабия 32 — 1:0, Навас (авг) 37 — 1:1, Алькантара 68 — 1:2.