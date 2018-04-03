Мадрид, 3 апреля, 2018, 23:39 — ИА Регнум. 3 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги чемпионов 2017/18 между командами «Севилья» и «Бавария». Противостояние завершилось волевой победой гостей со счетом 2:1.

Pixabay.com Чаша весов склонилась на сторону победителя

На 32-й минуте испанский крайний атакующий полузащитник Пабло Сарабия открыл счет точным ударом в дальнюю «шестерку» — 1:0. Ассистом отметился Серхио Эскудеро. Через 5 минут Хесус Навас срезал мяч в ближний угол своих ворот после прострела Франка Рибери — 1:1. В середине второго тайма хавбэк сборной Испании Тьяго Алькантара вывел клуб из Мюнхена вперед, точно замкнув навес Франка Рибери — 1:2.

Статистика матча («Севилья"/"Бавария»)

Удары 7/11

Удары в створ 4/5

Владение 39%/61%

Фолы 10/8

Составы на матч:

«Севилья»: Сория, Кьер, Лангле, Навас, Эскудеро, Корреа, Писарро, Н’Зонзи, Сарабия, Васкес, Бен-Йеддер.

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Бернат, Боатенг, Киммих, Алькантара, Мартинес, Видаль, Рибери, Левандовски, Мюллер.

Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.

Предупреждения: Рибери — 13, Корреа — 15, Бернат — 34, Мюллер — 85, Писарро — 90.

Голы: Сарабия 32 — 1:0, Навас (авг) 37 — 1:1, Алькантара 68 — 1:2.