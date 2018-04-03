Мадрид, 3 апреля, 2018, 23:36 — ИА Регнум. 3 апреля на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги чемпионов 2017/18 между командами «Ювентус» и «Реал». Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Charles Krause Камня на камне не осталось

В дебюте матча лидер сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет, замкнув прострел Иско с левого фланга атаки — 0:1. На экваторе второго тайма Роналду оформил дубль невероятным ударом «ножницами» — 0:2. Ассист на свой счет записал испанский латераль Даниэль Карвахаль. Через восемь минут крайний защитник сборной Бразилии Марсело довел счет до разгромного, добив мяч в пустые ворота — 0:3. Роналду отметился результативной передачей.

Статистика матча («Ювентус"/"Реал»)

Удары 7/10

Удары в створ ¼

Владение 37%/63%

Фолы 13/15

Составы на матч:

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Барцальи, Асамоа, Хедира, Коста, Сандро, Бентакур, Игуаин, Дибала.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Роналду, Бензема.

Главный арбитр матча: Джюнейт Чакыр.

Предупреждения: Бентакур — 26, Дибала — 45, Рамос — 55, Васкес — 89.

Удаления: Дибала — 66.

Голы: Роналду 3 — 0:1, Роналду 64 — 0:2, Марсело 72 — 0:3.