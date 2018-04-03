«Реал» безжалостно разгромил «Ювентус» — 3:0
Мадрид, 3 апреля, 2018, 23:36 — ИА Регнум. 3 апреля на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги чемпионов 2017/18 между командами «Ювентус» и «Реал». Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу «сливочных».
В дебюте матча лидер сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет, замкнув прострел Иско с левого фланга атаки — 0:1. На экваторе второго тайма Роналду оформил дубль невероятным ударом «ножницами» — 0:2. Ассист на свой счет записал испанский латераль Даниэль Карвахаль. Через восемь минут крайний защитник сборной Бразилии Марсело довел счет до разгромного, добив мяч в пустые ворота — 0:3. Роналду отметился результативной передачей.
Статистика матча («Ювентус"/"Реал»)
Удары 7/10
Удары в створ ¼
Владение 37%/63%
Фолы 13/15
Составы на матч:
«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Барцальи, Асамоа, Хедира, Коста, Сандро, Бентакур, Игуаин, Дибала.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Роналду, Бензема.
Главный арбитр матча: Джюнейт Чакыр.
Предупреждения: Бентакур — 26, Дибала — 45, Рамос — 55, Васкес — 89.
Удаления: Дибала — 66.
Голы: Роналду 3 — 0:1, Роналду 64 — 0:2, Марсело 72 — 0:3.