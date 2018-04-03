Москва, 3 апреля, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и главе британского МИД Борису Джонсону придётся принести извинения за бездоказательное обвинение России в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт телеканал RT.

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Таким образом пресс-секретарь прокомментировал информацию о том, что эксперты британской химической лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить страну происхождения вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.

«Их теория не подтвердится в любом случае, потому что её подтвердить невозможно», — сказал Дмитрий Песков, напомнив, что российская сторона с самого начала сообщила, что не имеет отношения к произошедшему.

В этой связи он отметил, что правительству Соединённого Королевства «каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне».

«Министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, премьер-министру Великобритании как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по ЕС, которым они что-то рассказывали», — подчеркнул Песков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня исполнительный директор лаборатории оборонной науки и техники в британском Портон-Дауне Гари Эйткенхэд заявил, что эксперты «смогли идентифицировать» отравляющее вещество и определить, что это именно «Новичок», однако дальше этого не продвинулись и «не определили его источник».

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