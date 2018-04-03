Анкара, 3 апреля, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал результаты экспертизы вещества, с помощью которого якобы были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, проведенной британскими специалистами. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 3 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Путин рассказал, что ему доложили о том, что генеральный директор британской химической лаборатории в Портон-Дауне сообщил, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить «страну происхождения этого нервно-паралитического вещества».

«И они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации. В этой связи, во-первых, вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания», — отметил Путин.

Также российский лидер напомнил, что 4 апреля будет созвана сессия исполнительного комитета международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для того, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом.

«Разумеется, мы заинтересованы в полноценном расследовании. Хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию и рассчитываем на получение соответствующих материалов, поскольку речь идёт о гражданах Российской Федерации. Как вы знаете, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело, оно, конечно, будет расследоваться», — подчеркнул Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что британские специалисты из лаборатории в Портон-Дауне не смогли идентифицировать, из какой страны происходит вещество, которым якобы отравили Сергея Скрипаля.