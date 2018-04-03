Самара, 3 апреля, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров передал больницам ключи от новых автомобилей скорой помощи. Это 11 машин класса «В», предназначенных для работы фельдшерских и врачебных бригад, и 11 автомобилей класса «С» — машины реанимации, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве. Из областного бюджета на новые скорые выделили 119,1 млн рублей.

Samregion.ru Новые автомобили скорой помощи

Новый автопарк в первую очередь предназначен для работы в период проведения игр Чемпионата мира по футболу. В рейсы выйдут дополнительно 25 новых бригад — 22 переданных автомобиля и три, закупленных ранее.

После окончания чемпионата новая спецтехника расширит автопарк Самарской станции скорой помощи.

«Приобретение новых автомобилей стало возможным благодаря тому, что на территории области пройдут игры Чемпионата мира по футболу. Мы готовимся принять у нас гостей, болельщиков и футболистов со всего земного шара. Но, конечно, новые автомобили будут работать не только в период Чемпионата. Они на многие годы вперед создадут условия для получения гражданами качественной медицинской помощи», — отметил руководитель региона.

Осмотрев новые автомобили, Азаров убедился, что оснащение скорых соответствует всем стандартам здравоохранения РФ. Также врио губернатора поинтересовался у главы минздрава Геннадия Гридасова как ведется работа по обучению бригад скорой помощи иностранным языкам. Министр отметил, что обучение подходит к концу и многие уже начали сдавать экзамены. Азаров распорядился проработать вопрос по дополнительному оснащению новых карет электронными переводчиками.

В ближайшее время автомобили будут оформлены символикой FIFA.

ИА REGNUM напоминает, в Самаре в рамках чемпионата мира по футболу пройдет шесть матчей. Четыре матча группового этапа, 1/8 и ¼ финала. На самарском стадионе встретятся 17 июня — сборные Сербии и Коста-Рики, 21 июня — сборные Дании и Австралии, 25 июня — сборные Уругвая и России и 28 июня — Сенегала и Колумбии.

Одна восьмая и четвертьфинал пройдут 2 и 8 июля.