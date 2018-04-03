Берлин, 3 апреля, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Половина авиарейсов в странах ЕС задержана из-за сбоя в системе обработки плана полетов «Евроконтроля», 3 апреля передает агентство Reuters.

Hernán Piñera Порванная цепь

Пострадала большая часть дневных рейсов в аэропортах Франции, Германии, Бельгии и других европейских стран.

«Сегодня в европейской сети ожидается 29 500 рейсов. Примерно половина из них может быть задержана в результате сбоя системы», — говорится в заявлении Eurocontrol.

«Евроконтроль» заявляет, что «выявил проблему» — пострадали рейсы, которые были зарегистрированы после 10:26 по Гринвичу (12:26 мск). Возобновление нормальной работы системы может затянуться до вечера 3 апреля.

«План действий на случай непредвиденных обстоятельств будет поддерживаться в течение ближайших нескольких часов, пока мы не убедимся в том, что в системе достаточно данных, чтобы поддерживать стабильную работу», — уточняется в заявлении.

Отдельно отмечается, что отказ системы «не повлиял на управление воздушным движением», и не вызвал «последствий для безопасности».

Напомним, в августе 2016 года из-за компьютерного сбоя несколько дней не могла совершать полеты крупнейшая авиакомпания в мире, американская Delta Airlines. Жертвами сбоя стали десятки тысяч пассажиров.

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