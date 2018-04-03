Москва, 3 апреля, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, увеличивающий возможный размер микрозайма для малого и среднего бизнеса, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

Наталия Николаева ИА REGNUM Сушите деньги

Законопроект расширит возможности для развития малого и среднего бизнеса в РФ, считают в правительстве. Предлагается увеличить на 2 млн рублей размер возможного микрозайма, который могут получать представители МСБ. Сегодня такие предприниматели могут получить максимум 3 млн рублей. Если закон будет принят, то максимальный размер микрозайма может составлять 5 млн рублей.

Такие изменения необходимы сегодня, так как представители малого и среднего бизнеса стали все чаще обращаться в микрофинансовые организации за микрозаймами, отмечают в правительстве. Речь идет о микрофинансовых организациях, которые контролируются региональными органами власти и создавались за государственный счет, поэтому ставка по микрозаймам не будет высокой, отметил в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании замминистра экономического развития PФ Олег Фомичев.

«Это ставка, которая в среднем соответствует кредитной ставке в банке, то есть это не процентные ставки, характерные для МФО, дающих заем физическим лицам. На сегодняшний момент это порядка 14−15%», — отметил Фомичев в ответ на обеспокоенность депутатов по поводу слишком высоких ставок по микрозаймам.

Помимо этого, правительство также предлагает позволить микрофинансовым организациям предоставлять займы не только самим малым и средним предпринимателям, но и компаниям, которые образуют инфраструктуру поддержки субъектов МСП.