Москва, 3 апреля, 2018, 19:03 — ИА Регнум. У вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева (ЛДПР) родился сын. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля, об этом в ходе пленарного заседания сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Буквально несколько минут назад получил сообщение, что у Игоря Владимировича Лебедева родился сын», — сказал Мельников.

Парламентарии аплодисментами поздравили Лебедева и Владимира Жириновского.

Отметим, что у Лебедева уже есть два сына — близнеца.