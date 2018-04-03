Москва, 3 апреля, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Муниципалитетам предлагают дать право контролировать деятельность создаваемых ими похоронных служб. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля, соответствующий законопроект внесли в Госдуму заксобрание Башкирии и депутат Госдумы Павел Качкаев («Единая Россия»).

Карл Фридман. Похороны.1966

Предлагается дополнить федеральный закон «О погребении и похоронном деле» положением, предусматривающим право органов местного самоуправления осуществлять контроль за деятельностью создаваемых ими специализированных служб по вопросам похоронного дела, на которые возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших.

«Актуальность законопроекта объясняется тем, что мониторинг правоприменительной практики в сфере организации ритуальных услуг показывает, что данная сфера деятельности лишена необходимого контроля за деятельностью специализированных служб по вопросам похоронного дела», — указали авторы.