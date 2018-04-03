Лондон, 3 апреля, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Британские эксперты не смогли подтвердить, что боевое отравляющее вещество «Новичок», которым предположительно был отравлен бывший агент ГРУ Скрипаль в Солсбери, был ввезен в Великобританию из России, 3 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Команда

По словам исполнительного директора лаборатории оборонной науки и техники в британском Портон-Дауне Гари Эйткенхэда, ученые «смогли идентифицировать» отравляющее вещество и определить, что это именно «Новичок», однако дальше этого эксперты не продвинулись.

«Мы не определили источник», — признался Эйткенхэд.

Глава лаборатории сообщил, что эксперты «предоставили научную информацию» правительству Великобритании, и он надеется, что оно «использует ряд других источников, чтобы сделать выводы».

Напомним, в отравлении перебежчика и бывшего агента ГРУ Скрипаля в британском Солсбери еще до начала расследования правительство Великобритании обвинило Россию и лично президента Владимира Путина.