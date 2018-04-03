Калуга, 3 апреля, 2018, 18:42 — ИА Регнум. 3 апреля начался весенний призыв, повестки в этом году получили порядка двух тысяч калужан. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, многие из них мечтают служить на флоте или в воздушно-десантных войсках, но есть и желающие идти в разведку и в войска связи, также есть и те, кто хочет служить по контракту. Немало и тех, кто идёт по стопам своих отцов и дедов, в те же рода войск. В первый день перед комиссией предстал 41 призывник.

Пресс-служба Городской думы Калуги Степень годности калужских призывников растет год от года

«Сегодня стартует весенний призыв, мы побеседовали с медицинским персоналом и призывниками, настрой у всех позитивный, желание служить у молодёжи возрастает с каждым годом, — подчеркнул председатель призывной комиссии, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Перед военным комиссариатом и органами местного самоуправления сегодня стоят задачи создать все необходимые условия для допризывной подготовки молодёжи и патриотического воспитания подрастающего поколения».

Комиссия присвоила призывникам категории годности и распределила их по родам войск, отправка новобранцев в части начнётся примерно с 17 апреля и продлится до 15 июня.

«Степень годности призывников повышается, два года назад у нас была годность порядка 67−69%, сейчас она перешла порог 72%, я думаю, что в этом призыве мы выйдем на 75%, — подвёл итоги заседания военный комиссар Калуги Андрей Иванов. — Калужане отправятся служить в части западного военного округа, ВМФ, воздушно-десантные войска, спецназ, морскую пехоту и ракетные войска».