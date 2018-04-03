Москва, 3 апреля, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс, дающие право потребителям коммунальных услуг на прямое заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями без участия управляющих компаний. Документ опубликован 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

На сегодняшний день управляющие компании зачастую выступают в качестве посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациям.

Новой редакцией Жилищного кодекса предусматривается возможность принятия общим собранием собственников в многоквартирном доме решения о заключении от своего имени договора на оказание услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и теплоснабжения, а также договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

В случае принятия такого решения плата за коммунальные услуги будет вноситься их потребителями соответствующей ресурсоснабжающей организации.

Как заявлял ранее министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, отстранение управляющих компаний от сборов платежей за жилищно-коммунальные услуги должно повысить их качество. Предполагается, что нововведение поспособствует уходу с рынка недобросовестных управляющих компаний.

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