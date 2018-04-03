Ярославль, 3 апреля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. В Ярославле издательство «Академия 76» выпустило книгу Евгения Соловьева «Расстрелянный Ярославль: историческая панорама трагедии города на Волге. Июль 1918». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в издательстве.

Фотография из книги «Расстрелянный Ярославль», ГАЯО Воронка от снаряда. Вид с Любимской улицы на церковь Никиты Мученика.

Книга выходит к 100-летию восстания, получившего в советской историографии название «Белогвардейский мятеж». 16 дней город удерживали противники советской власти. В результате боев сгорела или была разрушена треть жилых домов, десятки предприятий. Погибли и были расстреляны около 2000 человек, почти 40 тысяч жителей лишились крова.

«Изучая историю Ярославского края, я понял, что это наиболее драматичное событие и стал заниматься этим периодом более плотно. Вначале была фотовыставка и фильм, посвященный эти событиям. Потом я стал писать книгу. То откладывал, то снова продолжал, в результате на ее создание ушло почти 10 лет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM автор книги Евгений Соловьев.

Автор говорит, что не ставил себе задачу показать кого-то хорошим или плохим. Он пытался объективно взглянуть на участников событий.

«В данном издании нет готовых ответов на все вопросы. Наша задача — дать материал для самостоятельного обдумывания, раскрыть всю имеющуюся информацию об этой трагической странице в истории Ярославля. Мы предоставляем читателю возможность собрать единую картину из сотен фактов и образов и сформировать свое собственное мнение», — пишет автор в предисловии.

В книге прослеживаются судьбы около 50 человек до начала событий, в их момент и после. В частности, представлено несколько версий убийства комиссара Семена Нахимсона и гибели красноармейца Ильи Тутаева, в честь которого затем был назван город Романов-Борисоглебск. Помимо авторского текста издание содержит выдержки из документов и газетных статей, а также более 1000 фотографий. В приложении есть списки погибших и расстрелянных.

В книге собрана информация из всех известных сегодня источников, много материала автор собрал в Государственном военном архиве. Существенный вклад внесла Людмила Шевякова — вдова одного из исследователей восстания Юрия Шевякова. Ее удалось разыскать в Санкт-Петербурге. Она согласилась передать в Ярославль все сохранившиеся рабочие материалы исследователей восстания — братьев Ивана и Юрия Шевяковых. Огромный чемодан тетрадей и записей был привезен в наш город, изучен и передан в Государственный архив Ярославской области для общего пользования.

Книга издана по инициативе Ярославского регионального отделения Российского военно-исторического общества на средства бизнесмена Владимира Галагаева.

Автор книги Евгений Соловьев долгое время работал журналистом различных изданий, в последние годы трудится на одном из предприятий города.